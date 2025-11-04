Haberler

Savunma ve Havacılık İhracatı Yüzde 3,5'e Yükseldi

Savunma ve Havacılık İhracatı Yüzde 3,5'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörünün ihracatının Ekim 2025'te 708 milyon dolara ulaştığını ve genel ihracattaki payının yüzde 3,5'e çıktığını açıkladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 2025 yılı ekim ayı ihracat verilerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Görgün, "2025 yılı ekim ayında savunma ve havacılık sanayimiz 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu artışla birlikte, savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayi iş birliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Bakan Memişoğlu organlarını bağışladı: Eşim ve çocuklarıma bilgi verilsin

Bakan Memişoğlu canlı yayında vasiyetini açıkladı
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu

Duruşmaya katılmayıp şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu
Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla feci şekilde hayatını kaybetti

Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla herkesin gözü önünde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.