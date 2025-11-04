Savunma ve Havacılık İhracatı Yüzde 3,5'e Yükseldi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 2025 yılı ekim ayı ihracat verilerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Görgün, "2025 yılı ekim ayında savunma ve havacılık sanayimiz 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu artışla birlikte, savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayi iş birliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.