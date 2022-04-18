Savunma sanayisinde 9 Ar-Ge projesinin daha başlatılması kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde gerçekleştirilen 8'inci Ar-Ge Paneli'nde 9 projenin daha başlatılmasına ve bir konuda da "geniş alan çağrısına (SAGA)" çıkılmasına karar verildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi alanında Ar-Ge projelerinin başlatılması yönünde kararların alındığı 8'inci Ar-Ge Paneli, Başkanlıkta gerçekleştirildi.

Toplantıda, 9 projenin başlatılması ve bir alanda SAGA'ya çıkılması benimsendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ar-Ge projelerine ilişkin detayları paylaştı.

Demir, "Bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 119 Ar-Ge projesinde 4,1 milyar liralık harcama yapıldı. Bu projeleri üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle birlikte yürüttük." ifadelerini kullandı.

20 yıl önce savunma sanayisinde Ar-Ge harcamalarının payı yılda 50 milyon doları bile bulmazken bugün yılda 1 milyar 250 milyon doları geçtiğini vurgulayan Demir, "Tam bağımsız savunma sanayisi hedefinde, Ar-Ge ve teknoloji konularındaki çalışmalardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Ar-Ge projeleri

SSB 8'inci Ar-Ge Paneli toplantısı sonucu başlatılması kararı alınan projeler ve SAGA çağrısı şunlar:

"Göçmen Programı Geniş Alan Çağrısı" ile küresel konumlama sistemlerinin (KKS) çalışmadığı ya da engellendiği ortamlar için yenilikçi navigasyon kavram ve çözümlerinin oluşturulması, belirlenecek kriterler çerçevesinde en iyi çözümlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

"Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması (SAS) Projesi" ile insansız denizaltı araçları başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarındaki uygulamalara hizmet edebilecek şekilde sentetik açıklıklı sualtı görüntüleme yeteneğinin yurt içinde kazanılması hedefleniyor. Bu kapsamda geniş bant akustik sensörlerin, yüksek çözünürlükte görüntülemeye yönelik sinyal işleme algoritmalarının geliştirilmesi öngörülüyor.

"Seramik Katkılı Metal Matris Kompozit Malzemeler İçin Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi Projesi" ile gaz türbinli havacılık motorları parçalarında, aşınma direnci, yüksek sıcaklık dayanımı ve mekanik mukavemet özelliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, eklemeli imalat teknolojisine uygun farklı kompozisyonlara sahip metal matris kompozit tozlarının hazırlanması ve bu tozların kullanılacağı eklemeli imalat prosesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi Projesi" ile gaz türbinli havacılık motorlarında yüksek sıcaklık türbin parçalarının üretiminde nikel bazlı süper alaşımlara alternatif olabilecek ötektik oksit seramik matris kompozit malzemelerin geliştirilmesi, farklı kompozisyon ve katkı malzemeleri için deney tasarımı gerçekleştirilmesi, yarı mamul külçe (ingot) olarak üretilmesi ve karakterizasyonun yapılması amaçlanıyor.

"Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi" ile askeri personelin vücut sinyallerinin takibi için kutanöz elektrot malzemelerinin üretimine yönelik, grafen esaslı, esnek, giyilebilir ve hassas sensör malzemelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek algılayıcı elektrotların elektrokardiyografi, elektromiyografi ve elektroensefalografi uygulamalarında kullanılarak nabız, kaslar ve beyinden kaynaklı fizyolojik sinyallerin invazif olmayan yöntemlerle toplanması öngörülüyor.

"Düşük Faz Gürültüsüne Sahip Osilatör Geliştirme Projeleri" ile radar sistemlerinde kullanılan dialektrik ve kristal rezonatörler yardımıyla modellenen düşük faz gürültüsüne sahip osilatörlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"YIG Filtre Geliştirme Projesi" ile elektronik harp sistemleri, radar ikaz ve ELINT almaçlarında kullanılan, ayarlanabilir geniş bantlı filtrenin yurt içinde geliştirilmesi planlanıyor.

"Yüksek Güçlü Elektromanyetik (YGEM) Tehditlere Dayanımlı Önkat Limitleyici Geliştirme Projesi" ile yüksek güçlü elektromanyetik silahların haberleşme, radar, elektronik harp sistemlerine geçici ya da kalıcı zarar vermesini engelleyebilecek RF MEMS tabanlı limitleyici geliştirilmesi hedefleniyor.

"X Band RF Uygulamaya Özgü Tümdevre (TETİK) Yurt İçi Üretim Prosesi Geliştirme Projesi" ile SiGe Kütüphane Projesi kapsamda ortaya konulan Proses Tasarım Kiti (PTK) ve Kütüphanesi kullanılarak çeşitli mühimmatlarda kullanılmak üzere tümdevre (ASIC) geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Ku-Bant Çok Fonksiyonlu RF Çip (RF CoreChip) Yurt İçi Üretim Prosesi Geliştirme Projesi" ile yeni nesil AESA radarlarında kullanılmak üzere hüzme oluşturucu (beamformer) çok fonksiyonlu çipin SiGe BiCMOS teknolojisi kullanılarak geliştirilmesi planlanıyor.

Ar-Ge panellerinde beyin fırtınası

SSB koordinesinde yapılan Ar-Ge panellerinde Başkanlığın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, TÜBİTAK'tan temsilciler ile projelerle ilgili akademisyenler üye olarak yer alıyor. Panellerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan kritik bileşenlerin veya geleceğe dönük yeni teknolojilerin geliştirilmesi için proje başlatma kararları alınıyor.

Aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeleri hedefleyen geniş alan çağrıları yapılmasına karar verilen etkinliklerde, projelerde KOBİ-sanayi-üniversite iş birliğine önem veriliyor. Üniversiteler, enstitüler veya KOBİ'ler projelerde yüklenici veya alt yüklenici olarak görev yapıyor.

İlki 2016'da gerçekleştirilen ve şu ana kadar 8 kez yapılan Ar-Ge panelleri sonucu toplamda 49 projenin başlatılmasına ve 20 alanda SAGA çağrısı yayımlanmasına karar verildi.