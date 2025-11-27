Haberler

Savunma Sanayisi İçin Dijital Dönüşüm: YETEN 2.0 Projesi Başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile BİTES Savunma arasında imzalanan sözleşme ile Türk savunma sanayisi firmalarının yetenek ve altyapı verileri dijital ortamda yönetilecek. YETEN 2.0 projesi, sektördeki tüm paydaşların verilerine tek bir merkezden erişim imkanı tanıyacak.

Türk savunma sanayisi firmalarının yetenek ve altyapı verilerinin dijital ortamda bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlayacak "Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) 2.0" projesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BİTES Savunma arasında sözleşme imzalandı.

BİTES Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, SSB ile şirket arasında imzalanan sözleşme, Türk savunma sanayisinin envanter yönetiminde dijital dönüşümü hedefleyen yeni bir dönemi kapsıyor. Proje ile sektördeki tüm paydaşların üretimden insan kaynağına kadar sahip olduğu kapasitenin tek bir merkezden izlenmesi ve stratejik planlamaların bu veriler ışığında yapılması amaçlanıyor.

YETEN 2.0 projesi, savunma sanayisi kuruluşlarının altyapı ve yetenek verilerinin güvenli bir mimari üzerinde toplanmasını esas alıyor.

Sözleşme kapsamında geliştirilecek sistem sayesinde, sanayiye yönelik yatırım, teşvik ve işbirliği kararlarında veriye dayalı destek mekanizmaları oluşturulacak.

Sistem, savunma sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların finansal durumları, insan kaynakları yetkinlikleri, üretim kapasiteleri ve test altyapılarına ilişkin verilere "güvenli ve bütüncül" erişim imkanı tanıyacak.

Projenin temel hedefleri arasında, savunma sanayi ekosistemindeki bilgi akışının dijitalleştirilmesi yer alıyor.

Verilerin etkin bir biçimde toplanıp analiz edilmesiyle işletme ve yatırım kararlarının daha güçlü temellere oturtulması sağlanacak. Bu dijitalleşme hamlesi, karar vericilerin ihtiyaç duyulan yeteneklere ve altyapılara en hızlı şekilde ulaşmasına olanak tanıyarak süreçleri hızlandıracak.

Yetenekler daha görünür, erişilebilir ve etkin hale gelecek

BİTES Savunma Genel Müdürü Yıldırım Azizoğlu, projenin sektör için stratejik önemine dikkati çekti.

Türk savunma sanayisinin tüm paydaşlarını aynı dijital platformda buluşturacaklarını belirten Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje, yalnızca bir veri tabanı değil, stratejik kararların güvenilir bilgiyle desteklenmesini sağlayacak bir ekosistemdir. YETEN 2.0, ülkemizin savunma sanayi kabiliyetlerini daha görünür, erişilebilir ve etkin hale getirecek. BİTES olarak, yerlileşme ve dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Yazılım ve simülasyon teknolojileri alanında savunma, havacılık ve uzay sektörlerine yönelik çözümler üretmek amacıyla 2005 yılında kurulan BİTES, 2023 yılı itibarıyla yüzde 100 ASELSAN iştiraki haline geldi. Şirket, artırılmış gerçeklik (AR), aviyonik sistemler, gömülü eğitim simülasyonları ve dört bacaklı robot platformları gibi alanlarda geliştirdiği ileri teknolojilerle Türk savunma sanayisinin teknolojik derinliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
Haberler.com
