Savunma Sanayisi Hisseleri Yükselişte

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar dünya genelinde risk iştahını düşürse de savunma sanayisi hisselerinde genel olarak yükseliş eğilimi görüldü. Ekim ayında ABD merkezli ve Avrupalı savunma ve havacılık şirketleri kazanç sağlarken, Asya şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

İsrail ile Filistin arasında geçen ay başlayan çatışmalar dünya genelinde risk iştahını düşürse de savunma sanayisi hisselerinde genel olarak yükseliş eğilimi görüldü.

Hisse senedi piyasalarında Orta Doğu'daki haber akışıyla birlikte geçen ay düşüş eğilimi görülürken, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Özellikle çatışmaların bölgede yayılabileceği ve başka devletlerin de savaşa katılabileceği endişeleri öne çıktı.

Savunma ve havacılık hisselerinin ekimde dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi dikkati çekti. Analistler, geçen ay savunma ve havacılık şirketlerindeki yükselişte ABD merkezli firmaların başı çektiğini vurguladı.

Ekimde hisse senedi piyasalarında ABD merkezli şirketler arasında yer alan RTX Corporation yüzde 13,1, Lockheed Martin yüzde 11,2, General Dynamics yüzde 9,2, Northrop Grumman yüzde 7,1, L3Harris Technologies yüzde 3 kazandırırken, Boeing yüzde 2,5 kaybettirdi.

Lockheed Martin'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 16,9 milyar dolara çıktı. General Dynamics'in üçüncü çeyrek hisse başına karı da 3,04 dolarla beklentileri aştı.

Boeing ise 3. çeyrekte hisse başına 3,26 dolar zarar açıkladı.

Fransız ve Alman şirketler de kazandırdı

Yatırımcısına Fransız şirketler Dassault Aviation yüzde 5,1, Thales yüzde 4,5 kazandırdı. İtalyan Leonardo'nun hisseleri de geçen ay yüzde 4,2 artış kaydetti.

Ekim ayında Alman otomotiv parça üreticisi ve savunma şirketi Rheinmetall AG yüzde 10,9, İngiliz BAE Systems yüzde 10,6, kazanç sağladı.

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 0,6, Güney Koreli Hanwha Aerospace'ın hisseleri yüzde 3,4, Çin'li China Aerospace Science and Technology Corporation'ın hisseleri ise yüzde 6,9 değer kaybetti.

Analistler, savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerindeki performansın genel anlamda iyi olmasına karşın Asya piyasalarında geçen ay özellikle Çin ekonomisine yönelik endişelerle satış baskısının hakim olduğunu ve bu bölgede faaliyet gösteren savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Şirketlerin yıl sonuna göre hisse performanslarında dalgalı bir seyir görüldü

Savunma ve havacılık şirketlerinin yıl sonuna göre performanslarında ise dalgalı bir seyir göze çarptı.

Yıl genelinde yatırımcısını memnun edemeyen bu şirketlere bakıldığında özellikle maliyetlere ilişkin sıkıntıların öne çıktığı görüldü.

ABD'de, hükümetin kapanma riski ise şirketlerin hisse performanslarını olumsuz etkilemişti.

Diğer taraftan yapılan anlaşmalar, yeni projeler ve alınan siparişler savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici oldu. Bu dönemde, ABD'li şirketler, ekim ayındaki iyi performanslarına karşın yıl sonuna göre bakıldığında yatırımcısını üzdü.

Yıl sonuna göre, RTX Corporation yüzde 19,4, Northrop Grumman yüzde 14, L3Harris Technologies yüzde 13,8, Lockheed Martin yüzde 6,5, General Dynamics yüzde 2,7, Boeing yüzde 1,9 kaybettirdi.

Avrupalı savunma ve havacılık şirketleri ise bu dönemde yatırımcısını sevindirdi. Hisse senedi piyasalarında Dassault Aviation yüzde 18,5, Thales yüzde 16,6, Airbus yüzde 13,7, BAE Systems yüzde 29, Rheinmetall AG yüzde 45,3, Leonardo ise yüzde 76,6 kazandırdı.

Asya şirketlerine bakıldığında ise yıl sonuna göre Hanwha Aerospace'ın hisseleri yüzde 37,2 yükselirken, China Aerospace Science and Technology Corporation'ın hisseleri yüzde 20,2 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin ekim ayı ve yılın 10 ayındaki getirileri şöyle: