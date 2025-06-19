Savunma Sanayii Başkanı Görgün "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "1500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700 kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere kavramsal tasarım faaliyetleri devam etmekte olduğumuz Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesini bu yıl sonuna kadar projelendireceğiz." dedi.

TÜRKSAT tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, bugünkü harp ortamının, ülkeleri uzayda kullanılan sistemlere bağımlı hale getirdiğini, böylece uzay teknolojilerine yapılan yatırımların yükseldiğini ve teknolojik kabiliyetlerin geliştiğini söyledi.

Ülkelerin uzay alanındaki kabiliyetlerinin gelişmesinin, teknolojik rekabeti de artırdığına ve uzayda üstünlük yarışına dönüştüğüne işaret eden Görgün, "Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin, operasyonlarını efektif şekilde gerçekleştirebilmesi uydu haberleşmesine bağlı. Uzaydan haberleşmenin, coğrafyadan ve koşullardan bağımsız kesintisiz iletişim imkanı sağlamasıyla, bu alanda kabiliyeti olan ülkelere önemli bir kuvvet çarpanı olarak kazanç sağlıyor. Tüm bantlarda görev yapabilen uydular, gelişmiş ülkelerin operasyonel kabiliyetlerini destekliyor." diye konuştu.

"Uydu haberleşmesinin TÜRKSAT 7A ile karşılanması için planlamalarımıza devam ediyoruz"

Görgün, geleneksel askeri stratejiler ve taktik sahadaki yaklaşımlar yerine, birbiriyle anlık ve güvenli şekilde iletişim kurulan entegre sistemlerin ön plana çıktığına dikkati çekerek, uzay teknolojilerinin, geniş kapsama alanına erişimi sebebiyle coğrafyadan bağımsız kullanabilme imkanı sunduğu ve bu entegrasyonun bel kemiğini oluşturduğunu vurguladı.

Yürüttükleri ve planladıkları uzay projeleri ile söz konusu entegrasyonu daha da ileriye taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), uzaydan haberleşme ihtiyacını karşılamak maksadıyla hava, kara ve deniz unsurlarına Ku-bant ve X-bant uydu terminali ve uydu aktarıcısı tedarik faaliyetlerimize devam etmekteyiz. TSK'nın harekat konseptlerindeki değişikliklerden dolayı harekat ihtiyaçları da değişiklik göstermektedir. Önümüzdeki dönemde, uydu haberleşme ihtiyaçlarının ülkemizde üretilecek TÜRKSAT 7A platformu vasıtasıyla karşılanmasına yönelik planlamamıza devam ediyoruz."

"Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştireceğiz"

Görgün, Türkiye'nin kendi uydu ve uzay teknolojileri alt yapısını oluşturabilmesi ve sürdürülebilir kabiliyet kazanılabilmesi için doğru alanlarda tedarik ve AR-GE projeleri başlatılması ve ortaya çıkacak ürünlerin uzay şartlarında başarıyla görev yapabilmesi için "tarihçe" adı verilen zorlu deneme süreçlerinden planlı şekilde geçmesi gerektiğini hatırlattı.

Bu nedenle, uydu sistemlerinde kullanılabilecek ekipman veya teknolojileri projelendirilirken, önceden projelendirilmiş operasyonel uydu platformları dikkate aldıklarını bildiren Görgün, AR-GE, kalifikasyon ve tarihçe süreçlerinin birbirini takip eder ve kesintisiz mahiyette gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Görgün, TSK'nın ihtiyacı olan çok yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinin elde edilmesi amacıyla Göktürk Yenileme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi, İMECE 2-3 Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi ve GÖKTÜRK-3 Projesi'ni yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızca yürütülen uzaya erişim projeleri kapsamında, Uydu Fırlatma Sistemi geliştirme çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Asgari 400 kilogram ağırlığındaki uyduları, yüksekliği en az 550 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirebilecek kapasitedeki Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin, ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 1500 kilogram ağırlığındaki uyduları, 700 kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere kavramsal tasarım faaliyetleri devam eden Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin geliştirilmesi ve test edilmesini bu yıl sonuna kadar projelendireceğiz."

Şimşek-2 uydu fırlatma sisteminin, ilerleyen dönemde keşif gözetleme uydularının yörüngelerine yerleştirilebilecek kabiliyette olmasını hedeflediklerini ifade eden Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'na, her türlü desteği vermek için azami gayret gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.