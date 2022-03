Kaplan MT orta sınıf tank platformları Endonezya yolcusu

Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı olan Kaplan MT orta sınıf tankta teslimatlar başladı.

FNSS tesislerinde gerçekleştirilen Kaplan MT Orta Sınıf Tank Platform Seri Üretimi Tamamlanma Töreni'ne projeyi yürüten FNSS ve PT Pindad temsilcileri, Türk ve Endonezya'dan savunma sanayi kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projeyle FNSS ile PT Pindad arasında uzun zamandır devam eden ve iki ülke arasında örnek teşkil edebilecek bir iş birliği modelinin hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'nin tank meselesi konuşulurken tank ihracatında önemli bir adım atıldığını dile getiren Demir, araçların bir kısmının Türkiye'de bir kısmının Endonezya'da imal edildiği bir modelle üretim yapılacağını ifade etti.

Projede seri üretimin başladığını ve devam edeceğini anlatan Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayisi ihracatı sadece ticari bir olay değil. Ülkeler arasında iş birliğini ve teknoloji transferini de içeren bir husus. Özellikle dost ve kardeş ülkelere önerdiğimiz bir model var ki bu da bunun bir örneği. Gerektiğinde o ülkenin ihtiyacına göre tanımlanmış ürünleri de sıfırdan tasarlayıp ihtiyaca göre üretip teslim edebiliriz ve üretimin de sadece Türkiye'de olması şart değil. Kardeş ülkelerin de kabiliyetlerinin oluşturulması yolunda atılmış adımlardır. Sayılar küçük rakamlarla başladı ama hem sayıların artmasını hem de bunun bir model olarak o bölge ve civarında bu sınıfta tank ihracatı konusunda önemli bir açılım yapmasını bekliyoruz."

Zırhlı araçlar konusunda Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bu konuda Türkiye iddialı. Endonezya ile yaptığımız örnek adımdan sonra daha birçok kalem konuşuyoruz iş birliği ve ihracat konusunda. Onların yakında teker teker gerçekleştiğini göreceğiz ve Türkiye'nin bu ihracat açılımı devam edecek. Burada olduğu gibi çok değişik ve kazan-kazan prensibini esas alan modelleri de hayata geçirmiş olacağız. Uzun soluklu bir proje. İlk adımlar 2010 yılında atıldı. Bugüne gelene kadar önemli aşamalar kaydedildi ama uzun soluklu ve kararlı projeler böyle gerçekleşiyor. Bundan sonra da bu projenin önü açık, inşallah çok daha büyük rakamların ihraç edildiğini ve yeni modellerle başka platformların da hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz."

"Tareti üretmeye hazırız"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt da iki dost ülke arasındaki projenin, kazan-kazan ortaklığının çok verimli bir şekilde nasıl oluşturulabileceğini gösteren mükemmel bir savunma sanayisi iş birliği örneği olduğunu söyledi.

Böyle bir iş birliğini sürdürülebilmenin, onu oluşturmaktan daha fazla önem taşıdığını ifade eden Kurt, "Bu nedenle, her iki hükümetin de bu amaç için tam desteklerini sürdüreceklerine güveniyoruz. Araçta kullanılan taret (kule) Belçika'dan, Türkiye'den ya da Endonezya'dan değil. Böyle bir tareti geliştirmek her iki hükümetten de büyük destek olmadıkça pek mümkün olmaz. Destekle iki ülkenin endüstrileri 105 veya 120 milimetre taret geliştirebilir. Her iki hükümetin de tam desteğiyle bunu başlatmaya hazırız."

Dünyada bir ilk

Kaplan MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletler arası bir anlaşma ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. 2015 yılında Endonezya DG Defence Potential ve Başkanlık arasında imzalanan bir işbirliği anlaşmasıyla, iki prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verildi.

FNSS, prototip geliştirme çalışmaları sonrasında Endonezya'da yapılan zorlu dayanıklılık ve atış testlerini başarıyla tamamladı.

Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT ile FNSS 2019 yılı sonunda, toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi imzaladı.

2020 yılı içinde son kullanıcı katılımıyla gerçekleştirilen tasarım mükemmelleştirme çalışmalarında sona gelindi.

2021 yılı içerisinde PT Pindad tarafından Endonezya'da üretilecek araçlar için sağlanacak parça ve sistemlerin üretim ve tedarik çalışmaları da tamamlanarak, söz konusu parça ve alt sistemler araç kitleri olarak PT Pindad'a teslim edildi.

FNSS, 2022 başı itibarıyla Türkiye'deki proje aktivitelerini başarıyla tamamladı ve Türkiye'de üretilen araçları müşteriye sunum için hazır hale getirdi. Kalan araçlar, proje kapsamında PT Pindad tarafından, FNSS'in daha önce de başarıyla uyguladığı teknoloji transfer modeli ile Endonezya'da üretilecek.