Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
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Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.
Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi