Savdes-Sen Genel Başkanı: Sosyal yardımlar artırılmalı

Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, aile yardımı ve çocuk yardımının artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, memurlara ikramiye ve diğer sosyal yardımların verilmesi talebinde bulundu.

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 3 bin liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için bin liraya çıkarılmalı" dedi.

Savdes-Sen, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklamasında düzenledi.

Burada konuşan Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, talepleri doğrultusunda, Merkez Bankası 2023 yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 yılı beklentisini yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltirken; 2025 yılı beklentisinin yüzde 15 olarak belirlendiğini açıkladı. Cengiz, en düşük memur ücreti yoksulluk sınırı olarak belirlenmesi gerektiğini de ifade ederek, "Altı aylık dönemler halinde yansıtılacak enflasyon farkları, enflasyonist ortamlarda aylık olarak yansıtılmalı, vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli, ülkenin ekonomik büyüme oranları, refah payı olarak her yılbaşında ayrıca yansıtılmalıdır" diye konuştu.

"Aile yardımı 3 bin liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için bin liraya çıkarılmalı"

Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini de talep eden Cengiz, şu şekilde devam etti:

"14 Temmuz 2023 gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun, memur ve emeklinin derdine derman olmamış, aksine sorunları daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle, seyyanen verilen 8 bin 77, taban aylıklara eklenmeli, emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalıdır. Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 3 bin liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için bin liraya çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli, bu kapsamda bir öğün yemeğin maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, fazla mesai yapan memurlara ücretsiz akşam yemeği veya yemek maliyeti gün bazında ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2 bin 100 liradan 6 bin liraya çıkarılmalı, giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli, giyecek yardımı cins ve esasları ile miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır." - ANKARA