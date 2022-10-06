Satsuma mandalinada altın yıl

İzmir Seferihisar'da yetişen satsuma mandalina, hasat edilmeye hazırlanıyor. Bu yıl ürünlerin bol olduğuna dikkat çeken üreticiler, altın yıl yaşamak için mandalinaların altın sarısı rengine dönüşmesini beklediklerini söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetişen meşhur satsuma mandalinası, hasat edilmek için gün sayıyor. Geçen yıl ürün azlığından yakınan üretici, bu senenin bolluk yılı olduğunu vurguladı. Mevsim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle ürünlerin bol ve kaliteli olduğunu belirten üreticiler, ekim ayının ortasında hasat yapmayı planlıyor. Ancak satsuma mandalinada altın yılın yaşanması için henüz yeşil olan ürünlerin altın sarısı rengine dönmesi bekleniyor.

Dört dörtlük ürün

Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, "Geçen sene ürünümüz yok denecek kadar azdı. Bu yıl mevsim şartları çok iyi gitti. Ürünümüz, umulandan daha güzel ve kaliteli. Üreticimiz bahçelerine çok iyi baktı. Şu anda dört dörtlük bir ürünümüz var. Altın yıl yaşayacağız diye umut ediyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına gönderme konusunda da herhangi bir engelimiz yok. Devletimiz de bu konuda ön çalışmaları iyi yaptı. Mallarımızı hasat edip kazasız belasız piyasaya sürmeyi istiyoruz" dedi.

"Tek sıkıntı girdi maliyetleri"

Erkenci mandalinaların eylül ayının başında hasat edilmeye başladığını, Seferihisarlı üreticilerin ise satsuma mandalina yetiştirdiğini hatırlatan Sayarer, "Bizim ürünlerimiz yaklaşık 10 gün sonra hasat edilmeye başlanacak. Mandalinalarda şeker oranı yükselmeye başladı. Kabuklarının rengi değişmeye başlayınca kesime başlanır ve ürünü piyasaya sokarız. Şu anda mevsimsel şartlar çok iyi ancak üretici olarak tek sıkıntımız girdi maliyetleri. Girdi maliyetleri de düşerse çok daha güzel bir dönem yaşarız" diye konuştu.

"Pazarda 10 liranın üzerinde satılır"

Seferihisar'da satsuma üreticisi yaklaşık bin çiftçi olduğunu kaydeden Sayarer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl eğer afet olmazsa 100 bin ton civarında ürün beklentimiz var. Üreticilerimiz ürünün kilosunu 5 liradan vermeyi planlıyor. Pazarsa ise bu ürün büyük ihtimalle 10 liranın üzerinde satılır. Tüketici yaklaşık 15 liraya kaliteli mandalina yerse üretici de pazarlayıcı da ekmek yer."

"Bu yıl ürünümüz bol"

Nurettin İşözü isimli üretici ise "450 ağacımdan bu yıl yaklaşık 50 ton mal çıkar diye düşünüyorum. Geçen sene ürünümüz azdı ancak bu yıl ürün daha bol. Ürünler ekim ayının ortasında hasat edilmeye başlanır. Ancak altın yılı yaşamamız için önce mandalinaların altın sarısına dönmesi lazım. Bu yüzden kesim için biraz bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR