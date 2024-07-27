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SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası

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Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddia edilirken, konuyla ilgili şirketten yalanma açıklaması yapılmadı.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddia edilirken, konuyla ilgili şirketten yalanma açıklaması yapılmadı.

Erdemoğlu Holding bünyesinde, sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için hammadde üreten ve 1.5 milyar dolar değerinde yatırım yapan SASA'nın 2023 yılında ödemediği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından SASA'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddia bir çok ekonomist tarafından masaya yatırılırken, yaygın haber portallarında yer aldı.

SASA'nın patronu 'servet vergisi' önerisi yapmıştı

Öte yandan, geçen Mart ayında SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var. 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak Servet Vergisi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur" açıklamasını yapmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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