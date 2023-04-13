SAS, Türkiye ekonomisine yapay zeka ile katkı sağlıyor

SAS, dijital dönüşümde değer yaratmaya ve artan kalifiye veri bilimci ihtiyacına yönelik eğitim ve teknoloji desteklerine devam ediyor.

SAS, dijital dönüşümde değer yaratmaya ve artan kalifiye veri bilimci ihtiyacına yönelik eğitim ve teknoloji desteklerine devam ediyor.

SAS'dan yapılan açıklamaya göre, PwC'nin "Yapay Zeka Çalışması", McKinsey'in "Yapay zekanın küresel ekonomik etkisinin modellenmesi" gibi araştırmaların sonuçlarına bakıldığında 2030 yılı itibarıyla, yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15,7 trilyon dolar seviyelerine yükselmesi ve 13 trilyon doların üzerinde ekonomik çıktı elde edilmesi bekleniyor.

Özel sektör yatırımları dışında Türkiye özelinde atılan stratejik adımların başında bu kapsamda geliştirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi geliyor. 2025 yılına kadar, yapay zeka alanının GSYH'ye katkısının yüzde 5'e yükseltilmesi ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer alması hedefleniyor. Ayrıca yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısının 10 bin kişiye çıkartılarak, 50 bin kişiye istihdam sağlanması ve yapay zeka çözümlerinin ticarileştirilip ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda, dünyada alanına liderlik eden özel sektör temsilcileri başta olmak üzere teknoloji geliştiren şirketler ve kamunun entegre olup ortak paydada değer oluşturması büyük önem arz ediyor.

Global ölçekte 47 yılı geride bırakan SAS, 11 binin üzerindeki çalışan gücüyle 149 ülkede 80 binin üzerinde şirket ve 1000'in üzerinde devlet kurumuyla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor. İleri analitik ve yapay zeka bazlı etkin çözümleriyle kurum ve kuruluşların veri odaklı dijital dönüşümünde pazara öncülük ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, 26 yıldır Türkiye'de faaliyette olan, İstanbul ve Ankara ofislerindeki uzman çalışanlarının özverisiyle çok sayıda projeyle değer yaratan SAS Türkiye'nin etrafında şekillenen ciddi bir partner ekosisteminin oluştuğunu vurgulayarak, "Kurulduğu günden bu yana tek odağı veri ve analitik olan bir şirket olarak, veriyi zekaya dönüştürme konusunda tam 47 yıldır biriktirdiğimiz ve 125 bine aşkın analitik projeden gelen tecrübemizle dünya genelinde pek çok şirket ve kamu kurumuna destek oluyoruz. Çeyrek asrı geride bırakarak 26 yıldır başarıyla devam eden Türkiye serüvenimizde hayata geçirdiğimiz projelerimizle üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde değer yaratmak hedefiyle veri bilimci ihtiyacının karşılanması noktasında da insan kaynağını geliştirme vizyonumuz doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rasim Eğri, Türkiye'de özellikle son üç sene içerisinde mevcudu iki buçuk katına çıkan uzman kadroları ve partnerler ekosistemilerince geliştirilen ileri analitik ve yapay zeka projelerini Orta Asya Bölgesi'ne ihraç ettiklerini belirterek, "Bölgeye bakıldığında Türkiye'de geliştirilen ve uygulanan çözümlerin benzerlerini Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde birçok projede güçlü partnerlerimizin desteğiyle sürdürüyoruz. Amacımız Türkiye'yi veri analitiği ve yapay zeka teknolojileri alanlarında pazara öncülük eden konuma getirmek" değerlendirmesinde bulundu.