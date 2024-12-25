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Sarraflık Yapan Bilal Çay, 2025 Yılı İçin Altın Piyasasında Durağanlık Bekliyor

Sarraflık Yapan Bilal Çay, 2025 Yılı İçin Altın Piyasasında Durağanlık Bekliyor
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Kayseri'de sarraflık yapan Bilal Çay, altın fiyatlarının son 2 yılda ciddi bir artış yaşadığını belirterek, 2025 yılında dalgalanmaların azalmasını ve piyasanın daha durağan bir seyir izlemesini beklediklerini ifade etti.

Kayseri'de sarraflık yapan Bilal Çay, 2025'te altında son 2 yılda gördükleri artışı beklemediklerini söyleyerek, "Yeni yılda dalgalanmaların az olması hem bizi hem de yatırımcıyı memnun eder" dedi.

Altının son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadığını söyleyen Sarraf Bilal Çay, "Altın her zaman yatırım olarak uzun vadede de, kısa vadede de alınan bir araçtır. Biz uzun vadede daha çok tavsiye ediyoruz tabii. Çünkü yatırımcısını daha çok sevindiriyor. Uzun vadedeki yatırımların daha sağlıklı olması için güvenli bir liman oluyor. Altın satışları tabii yazın düğün sezonlarında artıyor, bizim de satışlarımız artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonunda da daha sakin, durağan geçiyor. Altın fiyatları son 2 yıldır ciddi bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında da bu son 2 yıldaki artış olmayabilir. Daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz ama son 2 yıldaki artışı beklemiyoruz açıkçası" dedi.

Çay, altındaki durağanlığın uzun vade yatırımcılarını yine memnun edeceğini söyleyerek, "Bu durum da yine uzun vadedeki yatırımcısını memnun edecektir her zamanki gibi. Altın uzun vadedeki yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yeni yılda da altın çok dalgalı olmayacaktır ama yine de durağan bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Biz altında çok dalgalanmayı sevmiyoruz. Hızlı düşüş ve çıkışlar bize çok gelmiyor fakat emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımcısını hem de bizi sevindirmiş oluyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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