Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Haberler

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Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 adet arıya el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 adet arıya el koydu.

Sarp Gümrük Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsü hakkında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi sonucunda, riskli görülerek x-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Gerçekleştirilen tarama işleminin ardından, Gümrük Muhafaza ekipleri aracı detaylı arama yapmak üzere arama hangarına sevk etti. Yapılan detaylı aramada yolcu koltuklarının üst bölümlerinde poşetlerin arkasına gizlenmiş vaziyette, 32 kutu içerisinde 32 tane kraliçe arı ile 288 tane işçi arı olmak üzere toplam 320 adet arı tespit edilerek arılara el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı uyruklu 1 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner /İHA)

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