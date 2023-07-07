Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.