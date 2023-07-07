Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu
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ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.
ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Paçe - Ekonomi
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