Üye Girişi
Haberler
Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

Sarp Sınır Kapısı'nda Cep Telefonu Harcı Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

Ekonomi Haberleri

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası; Gürcistan'a akın edenler, yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Paçe - Ekonomi

Karadeniz Sahil Yolu Sarp Sınır Kapısı Kemalpaşa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title