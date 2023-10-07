Sarp Gümrük Kapısı'nda 47 Kilo Kestane Balına El Konuldu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'ndan el arabasının metal profillerine gizlenerek yurda sokulmaya çalışılan 47 kilo 800 gram kestane balına el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu 2 kişi mercek atına alındı. Ekiplerin şüphesi üzerine bagajları x-ray tarama sistemine sevk edildi. 2 yolcu da ifadeleri alınmak üzere Sarp Gümrük Müdürlüğüne götürüldü. Kontroller sırasında valizlerin bulunduğu el arabasının normalden daha ağır olduğu tespit edildi. El arabasının parçalarını söken ekipler, sonradan eklenildiği düşünülen metal profillerin içine gizlenmiş kestane balı buldu. Yurda kaçak yollarla getirilmeye çalışılan 47 kilo 800 gram kestane balına el konuldu. Kestane palanın piyasa değerinin yaklaşık 49 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.