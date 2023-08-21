Şarküteri ve gazlı içecek üreticisi firmalar hakkında soruşturma başlatıldı

REKABET Kurulu'nca, şarküteri ve gazlı içecek üreticisi 2 firma hakkında rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

? Rekabet Kurulu, 5 Mayıs ve 18 Mayıs'ta yapılan toplantılarda; sektörlerinde üretici ve tedarikçi olarak faaliyet yürüten 2 firma hakkında, ürünlerinin marketlerdeki satış fiyatını belirledikleri iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli bulan Kurul, teşebbüslerin rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlamaya yönelik faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlattı.