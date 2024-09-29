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Şarkışla'da Hasat Edilen Çorum Moru Soğanlar Dubai'ye Gidiyor

Şarkışla'da Hasat Edilen Çorum Moru Soğanlar Dubai'ye Gidiyor
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Adem Topal tarafından üretilen Çorum moru soğanlar, Dubai'deki mutfaklara lezzet katıyor. Bu yılki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hasadı yapılan Çorum moru soğan Dubai'de yemeklere lezzet katıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Topal, yaklaşık 5 yıl önce kolları sıvayarak soğan üretimine başladı. Topal, nisan ayında Sağır mevkiinde 550 dönüm araziye iki çeşit soğan ekti. Ekilen beyaz ve Çorum moru soğanlar sezonun gelmesiyle birlikte hasat edilmeye başlandı. Geçen yıla göre rekolte de ki artış üreticinin yüzünü güldürürdü. Hasadın ardından elde edilen iki çeşit soğandan beyaz olanı Türkiye'de zincir marketlere dağıtılırken Çorum moru soğanlar ise Dubai'ye yola çıktı.

Rekolte yüzleri güldürdü

Soğan üreticisi Adem Topal, "Yaklaşık 5 yıldır Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soğan üretimi yapmaktayım. Bu yıl 550 dönüme ekim yaptık. Rekoltemiz çok iyi. Yaklaşık 250 dönüm Çorum moru dediğimiz mor soğan 300 dönüm ise beyaz soğanımız var. Beyaz soğanları iç piyasada pazarlıyoruz. Kırmızı soğanları da Dubai'ye gönderiyoruz" dedi.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu ise "Soğan açısından verimli bir yıl. Diğer ürünlerin rekoltesinde biraz düşüklük var. Alternatif ürün bakımından çok güzel bir ürün. Kendisine bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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