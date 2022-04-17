Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri: Satılmayan AVM'ler daireye çevrilsin

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de yaşanan kiralık konut kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye çok ciddi bir kiralık konut krizinin içindedir" diyen Sarıgül, "Ülkemizin her şehrinde ve özellikle büyükşehirlerde kiralar anormal derecede artmış, asgari ücret kiraya yetmez olmuştur. Çiftler, ev bulamadığı için nikâh tarihini ertelemekte, kiracılar panik ve endişe içinde yaşamaktadır. Bu sorun toplumsal huzuru bozacak bir hal almıştır. İlgilileri bu soruna acil çözüm bulmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVM'LER KÜÇÜK DAİRELERE ÇEVRİLSİN"

Sarıgül, ofis, işyeri, AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen ancak satılmayan, inşaat projeleri ve atıl duran tüm yapıların küçük dairelere çevrilmesini, bu yapıların yeni evlilere kiraya verilmesini, devletin de bu inşaat firmalarını vergi ve mevzuat açısından desteklemesini önerdi.

6 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bu sorunun 'toplumsal huzuru bozacak' bir hal aldığını belirten Sarıgül, iktidarı bu soruna acil çözüm bulmaya çağırdı, partisinin kiralık konut sorununun çözümü için önerilerini 6 maddede sıraladı.

Sarıgül, şu önerilerde bulundu:

1- Ofis, işyeri, AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen ancak satılmayan, inşaat projeleri ve atıl duran tüm yapılar küçük dairelere çevrilsin. Yeni evlilere kiraya verilsin. Devlet, bu inşaat firmalarını vergi ve mevzuat açısından desteklesin.

2- İnşaat şirketleri, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiraya vermek üzere konut yapsın. Devlet arsa, vergi avantajları sağlayarak firmaları teşvik etsin.

3- TOKİ ve belediye şirketleri, dar gelirliler için kiralık sosyal konutlar yapsın.

4- Arsa üretmek TOKİ'nin görevidir. TOKİ acilen ve öncelikli olarak bu görevini yerine getirsin. Anadolu'da altyapısını kendisinin yaptığı arsalar üretsin.Bu arsalar büyük şehirde yaşayan ve artık doğduğu yere dönmek isteyenlere ücretsiz verilsin. Kendi konutlarını yapmaları sağlansın. Bunu başarabilirsek tersine göç olur, Anadolu canlanır, büyükşehirler rahatlar.

5- Evi olmayan emeklilere ve çalışanlara kira yardımı yapılsın.

6- Oturma amaçlı ilk evini alacaklara sıfır faizli konut kredisi verilsin. Tapu harç ve vergi alınmasın.