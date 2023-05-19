Sarıgöllü üzüm üreticileri dolu tülü için adeta sıraya girdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki gün üst üste dolu afeti yaşayan üzüm üreticileri üzüm bağlarını doludan koruyan tüllerden alabilmek için adeta sıraya girdi. İlçede yaklaşık bin dönümlük üzüm bağının dolu tül sistemine geçtiği öğrenildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde peş, peşe yağan dolu ve şiddetli yağışlar nedeniyle üzüm üreticileri dolu tül ile önlem almaya başladı.

Üzüm bağlarında dolu tül yöntemiyle koruma altına alınacak bağlarda önce örtü için demirden zemin hazırlığı tamamlanıyor ardından iki ve yedi yıllık kullanım ömrü olan dolu tül örtüleri bağların üzerine yerleştiriliyor. Bu yıl dolu tül yöntemin daha çok olduğu bu nedenle de üreticiler dolu tül alabilmek için adeta sıraya girdikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, dolu tül sisteminin kesin çözüm olduğunu ve devlet desteğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Ülgen, dolu tül sisteminin maliyetli olduğunu eğer devlet desteği sağlanırsa çok sayıda üreticinin bu sistemi bağlarına kurabileceğini belirtti. Bu yıl Sarıgöl'de yaklaşık bin dönümlük üzüm bağında dolu tül sisteminin uygulandığını kaydeden Ülgen, ömrü 2 ila 7 yıl arasında olan dolu tül sisteminin dolu zararından korunmanın kesin çözümü olduğunu sözlerine ekledi. Sarıgöl'de 113 bin dekarlık alanda dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm yetiştirildiğini hatırlatan Ülgen, dolu tül sistemi sayesinde rekolte kaybının da önüne geçileceğini söyledi.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel ise, "Dolu tül için bu yıl 11 dönümlük bağımız için dönümünü 60 bin TL'den dolu tül sistemi yaptırdık. Bağlar henüz açılmamışken 11 dönüm bağımız için toplam 660 bin TL ödeme yaptık. Hibe desteği yok. Kredi desteği alarak ödemeyi yapabildim" dedi. - MANİSA