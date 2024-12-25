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Sarıgöl Üzüm Üreticisi Yılbaşı Sofraları İçin Taze Üzümler Satıyor

Sarıgöl Üzüm Üreticisi Yılbaşı Sofraları İçin Taze Üzümler Satıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden dalından toplanan taze üzümler, üretici Musa Topdemir tarafından çeşitli pazarlar da satılmakta. Topdemir, 70 dönüm bağında 25 ton taze Sultaniye üzümünün olduğunu belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden dalından toplanan taze üzümler yılbaşı sofraları için pazarlarda üreticiler tarafından satılıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Musa Topdemir örtü altında tuttuğu Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini pazar pazar giderek kendisi satıyor. Musa Topdemir, üzüm bağlarında halen 25 tona yakın üzümü bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Örtü altında üzümlerimiz dalında taze olarak duruyor. Adeta açık soğuk hava deposu gibi sapsarı taze duruyor. Bende yetmiş dönüm bağ var bunların çoğunu sattım. Şimdi benim bir bağımda 25 ton kadar taze Sultaniye üzüm var. Ben küçük bir pikap araçla çevredeki ilçelere götürerek satıyorum. Alaşehir, Buldan, Eşme, Sarıgöl gibi halk pazarlarında satıyorum. Her yıl yılbaşı sofralarına taze üzümü satıyorum. Bugün 25 Aralık bağda 25 ton üzümüm daha var. 2025 yılında da bağımda 2024 yılının üzümü olacak. Satmayadevam edeceğim." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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