Sarıgöl Üzüm Üreticileri Kooperatifi Ürünlerini Satışa Çıkardı

S.S. Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından doğal olarak üretilen ürünler kooperatif Başkanı tarafından Sarıgöl Haşim Dirik Kapalı Pazaryerinde satışa çıktı. Bir yandan tanıtımı yapılan ürünlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

S.S. Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi tarafından ürünlerin tanıtımı ve satışına başlandı.

Kooperatif üyeleri tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm kurusunun kilosu 120 lira, pekmezin litresi 140 lira, doğal üzüm sirkesinin litresi 50 lira, doğal balın kilosunu da 200 liradan satışa çıkardıkların kaydeden Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Çekirdeksiz Sultaniye üzümden sirke, pekmez, kuru üzüm hazırlandı ve kooperatif olarak bugünden itibaren ürün tanıtımına ve satışına başladık. Doğal olarak kooperatifimiz tarafından hazırlanan ürünlerimiz şimdiden rağbet görmeye başladı." dedi. - MANİSA