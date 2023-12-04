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Sarıgöl Ovası, Üzüm Bağlarıyla Açık Soğuk Hava Deposu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altındaki üzüm bağları, kesim işlemleri devam ederken tazeliğini koruyor. Üzümler, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda tüketicilerle buluşuyor.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası, örtü altındaki üzüm bağlarıyla adeta açık soğuk hava deposu vazifesi görüyor. Aralık ayına girilmesine rağmen ilçe ve çevresinde örtü altındaki üzümlerin kesimleri aralıksız olarak devam ederken örtü altındaki asma dallarındaki üzümler ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Sarıgöl ilçesinde Emcelli, Baharlar, Bahadırlar, Yeşiltepe gibi önemli üzüm merkezlerinde koruma amaçlı örtü altına alınan bağlarda kesim işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Günde ortalama 10 kamyon kesim yapılan bağların üzümleri, kamyonlarla üzüm işletmelerine taşınıyor. İşlenen üzümler hem yurtdışı hem de yurtiçi pazarlarda tüketicilerle buluşuyor.

Bağdaki ilk hasat başladı

Sarıgöl Baharlar Mahallesinden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzümlerini sezon başladıktan sonra toptan olarak sattığını ancak alıcıyla kesim zamanına kadar bakımını yapmak için anlaştıklarını belirterek şunları söyledi: "Üzümlerimi toptan sattım. Ancak üzümleri alan kişiyle kesim yapılana kadar üzümlere bakmak için anlaştık. Aralık ayıyla birlikte üzüm kesimine başladık. Üzümler dalında taze olarak duruyor. Ovamız adeta açık soğuk hava deposu gibi."

"Bağlar, koruma amaçlı örtülüyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının üzerine örtülen beyaz naylon kanaviçelerin koruma amaçlı olarak örtülmekte olduğunu ifade ederek, "Biz yıllardır üzüm bağlarımızın üzerlerine örterek üzümlerimizi soğuklardan, sıcaklardan, dolu, çiğ ve tozdan koruma amaçlı olarak örtmekteyiz." dedi.

Dalında üzümün kilosu 40-45 TL

Sarıgöl'de aralık ayında Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün dalında fiyatı 40-45 liradan, Red Globe üzümün kilosu da 40-45 lira arasında satıldığı öğrenildi.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda üzüm yetişiyor. İlçede ova ve yayla bağcılığı olarak üzüm yetiştiriliyor. Sarıgöl Ovasında Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm başta olmak üzere dokuz tür üzüm yetişmekte.

İlçede yetiştirilen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerin büyük bölümü ihraç ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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