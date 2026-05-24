Yaz meyvelerinde bereket üreticinin yüzünü güldürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde bahar yağışlarının etkisiyle kayısı, şeftali ve erik ağaçlarında yüksek verim elde edildi. Üreticiler hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de komşularıyla paylaşarak bolluğun tadını çıkarıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde yaz meyvelerinde yaşanan bolluk üreticilerin yüzünü güldürdü. Özellikle bağ ve bahçe kenarlarına dikilen kayısı, şeftali ve erik ağaçları bu yıl yüksek verimiyle dikkat çekti.

Sarıgöl ve çevresinde yetiştirilen yaz meyvelerindeki bereketin, bahar aylarında etkili olan yağışlardan kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de komşularıyla paylaşarak bolluğun sevincini yaşıyor.

Sarıgöllü üreticilerden Hülya Akkaya, yıllar önce diktikleri meyve ağaçlarının bugün büyük verim verdiğini belirterek, "Dün ağaç dikenler bugün gölgesinde oturanlardır. Özenle diktik, baktık ve büyüttük. Bu topraklarda alın terinin karşılığı var, çok şükür. Memleketim Sarıgöl'den Priacia cinsi kayısımız, Can ve Papaz cinsi eriğimiz bu yıl oldukça bol oldu. Meyveleri dalından taze taze toplayıp evimizde tüketiyoruz. Konu komşuya da ikram ederek bereketi paylaşıyoruz." dedi.

Akkaya, fazla kalan kayısı ve eriklerin ise olgunlaştıktan sonra kurutularak kışlık olarak saklandığını ifade etti.

Öte yandan yaz meyvelerindeki bolluğun pazarlara da yansıdığı, yerli üretim kayısı, erik ve şeftalilerin tezgahlarda yoğun şekilde yer aldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
