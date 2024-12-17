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Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Kendi Bağlarını Budamaya Başladı

Sarıgöl'de Üzüm Üreticileri Kendi Bağlarını Budamaya Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticileri yağışlı havalarda ara verdikleri bağ budama çalışmalarına havanın güneşli olmasını fırsat bilerek yeniden başladı. İşçilerin yüksek ücret talep etmesi üzerine birçok üretici, bağlarını kendileri budamaya karar verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri yağışlı havalarda ara verdikleri bağ budama çalışmalarını havanın güneşli olmasını fırsat bilerek yeniden işbaşı yaptı. İşçilerin belirlenen ücretten fazla istemesi üzerine bazı üreticiler bağlarını kendileri budamaya başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından 1050 TL olarak belirlenen bağ budama ücretlerinin işçiler tarafından 1300-1500 TL talep edilmesi üzerine çoğu üretici ellerine aldıkları makaslar ve testerelerle kendi bağlarını budamaya başladı.

Havaların açık olduğu güneşli günlerde bağdaki budama işlerini yapan üretici Serhat Akkaya, "Bağların işlerini kendin yaparsan masraf azalır. Havada güneş olunca bağıma giderek akşama kadar budak yapmaktayım. Budama işlerimiz bitince de ailece bağların çubuklarını bağlarız. Artık bağcılık aile işi olmaya başladı. İşçi yevmiyeleri yüksek. Bu nedenle maliyeti düşürmek için ailece bağlarda çalışmak gerek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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