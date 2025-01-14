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Sarıgöl'de Üzüm Sezonu 6-7 Ay Devam Ediyor

Sarıgöl'de Üzüm Sezonu 6-7 Ay Devam Ediyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uygulanan örtü altı sistemi sayesinde üzüm sezonu artık 6-7 ay sürerken, üreticiler Türkiye'nin dış pazardaki rekabet gücünü artırma fırsatını yakaladı. Üzüm üreticileri, bu yenilik sayesinde dünya pazarında liderliği yeniden elde etme hedefine ulaşabileceklerini belirtiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda uygulanan örtü altı sistemi sayesinde en fazla 3 ayda tamamlanan üzüm sezonu artık 6-7 ay boyunca devam ediyor. Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Manisa'da hala örtü altında kesilmeyi bekleyen binlerce ton üzüm bulunurken, bu durum Türkiye'nin dış pazardaki rekabet gücünü de artıyor.

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünde 2024 yılı mahsullerinin hasadı devam ediyor. Birçok bağda 2025 yılı için budama işlemleri ve bakımları tamamlanırken, Sarıgöl ilçesinde yıllardır uygulanan örtü altı sistem sayesinde hasat devam ediyor. Beyaz naylon kanaviçeler sayesinde temmuz ayında üstleri örtülen bağlar, dolu, yağmur gibi hava olaylarına karşı üzümler korunurken, sararıp dökülen ve yapraksız kalan üzümler adeta açık soğuk hava deposunda tazeliğini korumaya devam ediyor. Üzüm üreticileri ise Türkiye'nin gittikçe azalan dünya pazarındaki yerinin bu uygulama sayesinde yeniden liderliğe yükselebileceğine vurgu yaptı.

"Dalında ne kadar fazla kalırsa o kadar değerli"

Sarıgöl'ün Koçaklar Mahallesindeki bağında üzüm hasadına devam eden üretici Musa Topdemir, "2024 yılı ürünlerimizin 2025 yılında da hasadına devam ediyoruz. Bağımda bir iki günlük işim kaldı. Taze üzümlerimiz dalında. Üzüm deyince akla ilk cennet geliyor. Cennetten gelen bitki olarak bilinir. Dalında 8 ay boyunca 22 boğum olarak kalan tek bitkidir. O yüzden doktorlar üzümü hastalıkları önleyici antioksidan ve şifa kaynağı olarak kabul etmiştir. Şu anda da dünyanın en verimli topraklarında bunu kanıtlamış olduk. Burası dünyanın merkezi. 2024 üzümlerinin satışlarına hala devam ediyoruz. Üzüm 130 günde oluşur. Saklama süresi ise 1 yılı bulduğu ispatlanmıştır. Buradan tüm ihracatçılarımıza sesleniyorum. Gelin çiftçiyi kurtarmak için depoda değil, üzümlerimizi dalında saklayalım. Organik üzümlerimizi bugün rekabet ettiğimiz Mısır, Özbekistan, İran ve Afrika ülkelerinin önüne geçeceğimiz şekilde ürünü dalında ne kadar fazla tutarsak o kadar değerli olduğunu gelin dünyaya bu örtülerle tanıtalım. Örtü altı ve damlama sulama sistemi ile ürünlerimizi bir yıl saklayabildiğimiz artık ispatlanmıştır. Dünya tüm tarihinden beri üzümü yetiştirme şeklini araştırmış, ardından üzümü ne kadar uzun süre saklarız da tıbbi bir bitki olur düşüncesine devam etmiştir. Üzümlerimizi 8 ay boyunca dalında saklayıp dünya pazarını yeniden ele alalım" diyerek hem ihracatçılara hem de üreticilere Sarıgöl'den çağrı yaptı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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