Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Sonrasında Naylon Kaneviçelerin Toplanması Başladı

Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzümlerin örtü altı bağlarındaki beyaz naylon kaneviçelerin toplanma işlemi hız kazandı. Yukarıda anlatılan süreç, bağların doğal afetlere karşı korunması amacıyla yapıldı. Üreticiler, örtüleri kendileri topluyor ve gelecek yıl için saklıyor.

Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında, örtü altı bağlarda kullanılan beyaz naylon kaneviçelerin toplanması son günlerde yoğunluk kazandı.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekar alanda yapılan bağcılık çalışmalarında, bu yıl bağların yüzde 85-90 oranında temmuz ayında başlatılan örtü işlemlerinin hasadın tamamlanmasının ardından sökülmeye başlandığı bildirildi.

Bağların örtü altına alınmasının nedeninin doğa olaylarına karşı koruma olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bağlarımızı; iri yağışlardan, doludan, aşırı sıcaklardan, rüzgardan, çiy ve kırağı gibi üzümlere zarar veren doğal afetlerden korumak için örtü altına alıyoruz. Haziran ayının sonunda örtü işlemi başlar, hasat ne zaman biterse üreticilerimiz örtüleri toplar."

"İşler sıklaştı"

Örtülerin toplanmasıyla birlikte iş yoğunluğunun arttığını ifade eden üreticiler, toplama işlemlerini kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirtti. Sarıgöllü üzüm üreticisi Ramazan Karahan, "Örtüleri ailece toplamaya başladık. Traktörün arkasına takılan bir aparat ile kolayca toplanıyor. Daha sonra depoya kaldırarak gelecek yıl kullanmak üzere saklıyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
