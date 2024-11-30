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Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı, sonbaharın son günlerinde hız kesmeden devam ederken, özellikle Çekirdeksiz Sultani ve Crimson cinsi üzümler büyük ilgi görüyor. Crimson üzümlerinin pazardaki kilogram fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sonbaharın son gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kış aylarının ortalarına kadar devam edecek olan hasat, başta Çekirdeksiz Sultani Üzüm olmak üzere dayanıklılığı ve lezzetiyle aranan bir tür olan Crimson cinsi üzümde de devam ediyor.

Sarıgöl Ovasını saran sarı yapraklar arasında kesimi yapılan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün yanı sıra sofraların lezzeti haline gelen pembe renkli ve oldukça dayanıklı bir çeşit olan Crimson üzümünde de hasat devam ediyor. Lezzeti ve dayanıklılığı ile aranan üzümlerden biri olan Crimson cinsi üzüm, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Dokuz tür üzümün yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde kesimler aralıksız devam ederken dayanıklılığı ile ünlü Crimson üzümü pazarda kilosu 50 TL'den satılıyor.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Sarıgöl Ovasında sararan bağ yaprakları ile birlikte üzüm kesimi devam ederken piyasanın en dayanıklı üzümü Crimson üzümü bir başka oluyor. Pazar piyasası oldukça güzel." diyerek, ürünün yüz güldürdüğünü söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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