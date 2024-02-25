Üye Girişi
Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Kışlık Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Üzüm üreticileri bağlarda çift sürme, ızgara çekme, gübreleme gibi çalışmalar yapıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöl ve çevresinde ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte adeta bahar havasının yaşandığı Sarıgöl Ovasında üzüm üreticileri bağlarda çift sürme, ızgara çekme, toprak altı gübre, hayvan gübresi gibi çalışmalar yapıyor. Sarıgöllü üzüm üretici olan Serhat Akkaya, "Bağların bakımları şimdiden çok iyi yapılmalı ki yazın kaliteli üzüm elde edelim. Sarıgöl Ovasında da herkes üzüm bağında dur durak demeden kışlık çalışmaları tamamlamaya çalışıyor." dedi.

Üzüm bağlarının kışlık bakımlarının önemine dikkat çeken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Her yıl üzüm bağlarımıza itinayla bakıyoruz. Bağlarda bakım yapılırken iyi tarım uygulamalarına uyulması çok çok önemlidir." diye konuştu.

Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda üzüm bağının olduğunu bağların üzüm sezon başında yüzde 80'lik bölümünün örtü altına alındığını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title