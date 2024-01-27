Üye Girişi
Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında bağların budanması hummalı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz üzüm sezonunda bağlarda görülen mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı olan bağlarda bu yıl budama çalışmalarında tüm mildiyö hastalığı olan bağ çubukları kesilerek imha ediliyor. Üzüm üreticileri, hastalıklı ve verimsiz çubukları keserek yeni gelenlerin verimi ve kaliteyi artırmasını hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında bağların budanması hummalı bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz üzüm sezonunda bağlarda görülen mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı olan bağlarda bu yıl budama çalışmalarında tüm mildiyö hastalığı olan bağ çubukları kesilerek imha ediliyor.

Sarıgöl ilçesinden üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Hastalıklı, verimsiz çubukları bertaraf etmek için keseceksin, pansuman ile uğraşırsan vakit kaybedersin. Keseceksin ki yeni gelenler, sağlamlar verimi ve kaliteyi artırsın." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de geçen yıldan kalan mildiyö hastalığı olan çubukların mutlaka kesilerek imha edilmesinin önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title