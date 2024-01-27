Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında bağların budanması hummalı bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz üzüm sezonunda bağlarda görülen mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı olan bağlarda bu yıl budama çalışmalarında tüm mildiyö hastalığı olan bağ çubukları kesilerek imha ediliyor.

Sarıgöl ilçesinden üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Hastalıklı, verimsiz çubukları bertaraf etmek için keseceksin, pansuman ile uğraşırsan vakit kaybedersin. Keseceksin ki yeni gelenler, sağlamlar verimi ve kaliteyi artırsın." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de geçen yıldan kalan mildiyö hastalığı olan çubukların mutlaka kesilerek imha edilmesinin önemine dikkat çekti. - MANİSA