Sarıgöl'de Üzüm Bağı Budama İşçilerine 1500 Lira Yevmiye Belirlendi

Sarıgöl'de üzüm bağlarında budama yapacak işçilerin (budakçıların) yevmiyeleri belli oldu.

Sarıgöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda, bağ budama işlerinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin 1500 lira olarak belirlenmesine karar verildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yaptığı açıklamada, "Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında budama işlerinde çalışacak işçiler için günlük 1500 lira yevmiye verilmesi kararı alınmıştır." dedi. - MANİSA