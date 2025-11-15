Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Bağı Budama İşçilerine 1500 Lira Yevmiye Belirlendi

Güncelleme:
Sarıgöl Ziraat Odası, üzüm bağlarında budama yapacak işçilerin günlük yevmiyesini 1500 lira olarak belirledi. Başkan Ali İhsan Ülgen, kararın alındığını açıkladı.

Sarıgöl'de üzüm bağlarında budama yapacak işçilerin (budakçıların) yevmiyeleri belli oldu.

Sarıgöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda, bağ budama işlerinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin 1500 lira olarak belirlenmesine karar verildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yaptığı açıklamada, "Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında budama işlerinde çalışacak işçiler için günlük 1500 lira yevmiye verilmesi kararı alınmıştır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
