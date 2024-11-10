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Sarıgöl'de Ürün Koruma Yöntemi Üreticinin Yüzünü Güldürüyor

Sarıgöl'de Ürün Koruma Yöntemi Üreticinin Yüzünü Güldürüyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, örtü altında bekletilen Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, üreticilerin yüksek fiyatlarla satış yapmasını sağlıyor. Üzümler, Temmuz'dan itibaren örtü altına alınarak koruma altına alındı ve Kasım ayına kadar tazeliğini korudu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında bekletilen ve ilk günkü tazeliğini koruyan üzümler üreticilerin yüzünü güldürüyor. Sezondan daha yüksek fiyata satılan Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin kilosu bağda 60-70 TL arasında satılıyor.

Temmuz ayının ilk günlerinde örtü altına alınmaya başlayan Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında kasım ayında bile salkımlar ilk günkü tazeliğini koruyor. Örtü altında sıcaklardan, tozlardan, çiğ ve don olaylarına karşı koruma altına bağlarda kesimi bekleyen üzüm salkımları adeta açık hava soğuk deposunda bekletiliyor.

Canlılığını ve tazeliğini kaybetmeyen Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri sezon sonlarına doğru elinde üzümünü bekleten üreticilerin yüzünü güldürdü. İlçede Emcelli, Baharlar, Bahadırlar gibi mahallelerde örtü altı üzümler, bağda yaş olarak kilosu 60-70 lira arasında satılıyor.

Üzüm üreticisi olan Serhat Akkaya, "Sarıgöl ilçemizde yıllardır koruma amaçlı olarak bağlarımızı örtü altına alırız. Şuan bağlarda üzüm var. Salkımlar çok çok güzel. Üzümünü bekleten iyi fiyata satma imkanı buluyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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