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Sarıgöl'de Taze Yaprak Sezonu Başladı

Sarıgöl'de Taze Yaprak Sezonu Başladı

Ekonomi Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze bağ yaprağı alımlarına başlandı. Sarıgöllü ev kadınları, üzüm bağlarından sabahın erken saatlerinde taze bağ yaprağı toplayarak aile ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. Taze bağ yaprağı alımlarının eylül ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze bağ yaprağı alımlarına başlandı.

Sarıgöllü ev kadınları, üzüm bağlarından sabahın erken saatlerinde taze bağ yaprağı toplayarak aile ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nin muhtarı Mehmet İğdeli, "Bu yıl firmalar ilk kez saplı bağ yaprağını almaya başladılar. Bu kadınlar için de kolay toplama oluyor ve alım fiyatı sapsız olandan 1 lira daha fazladır. Saplı yaprak kilosu 16TL, sapsız yaprak kilosu 15 TL. Alımlarımız peşin yapılıyor. Taze bağ yaprağı alımlarının eylül ayının ortalarına kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprakları, salamura ve ön soğutmalı olarak tırlarla yurt dışına da gönderiliyor. Yapraklar başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinin yanısıra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

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