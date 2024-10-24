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Sarıgöl'de Sultani Çekirdeksiz Üzümün Kilosu 70 Liraya Yükseldi

Sarıgöl'de Sultani Çekirdeksiz Üzümün Kilosu 70 Liraya Yükseldi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, iyi hava koşulları ve örtü altında yetiştirilen üzümler sebebiyle yaş üzüm fiyatı ekim ayında 70 liraya ulaştı. Ziraat Odası Başkanı, üreticilerin üzümünü peşin satmalarını önerdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz Üzümünün yaş fiyatı ekim ayında 70 liraya dayandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, hava şartlarının iyi gitmesi ve üzüm bağlarının örtü altında olması sebebiyle yaş üzümün kilogram fiyatının 70 lirayı bulduğunu söyledi. Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığını hatırlatan Ülgen, "Üzüm bağlarımız her yıl hasat öncesinde örtüyle üzeri kapatılır. Koruma amaçlı yapılan bu uygulama hasat bitene kadar devam ettirilir. Şu anda da bağlarımızın yüzde 90'ının üzeri kapalı. Emcelli, Baharlar, Bahadırlar, Yukarıkocaklar ve Yeşiltepe Mahallerimizde örtü altı üzümlerimiz satılmak üzere bekletiliyor. Bu yıl ekim ayında örtü altında bekleyen üzümler iyi para etmeye başladı. Şu an yaş üzümün kilosu yerinde 70 lirayı gördü. Bekleyen üreticilerimiz daha yüksek fiyatla üzümünü değerlendirecektir. Üreticilerimize bir kez daha hatırlatıyoruz. Sezonun sonuna gelinmesi nedeniyle üreticilerimiz üzümlerini mutlaka peşin satsınlar. Bir mağduriyet yaşanmasını istemiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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