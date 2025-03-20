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Sarıgöl'de Don Tehlikesi Alarmı

Sarıgöl'de Don Tehlikesi Alarmı
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Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bölgede beklenen zirai don tehlikesinin iki gün daha süreceğini belirterek üreticileri uyardı. Hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bölgede devam eden zirai don tehlikesinin iki gün daha devam edeceğini ifade ederek üreticileri uyardı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Gece ilçede don olayı yaşandı. Çevreden edindiğim bilgiye göre sadece Tekeliler Mahallesinde var. İlçe ve çevresinde bugün ve yarın yine don tehlikesi bulunmakta ve bu nedenle bağlarda imkanlar ölçüsünde saman yada lastik yakılarak önlem alınmasında yarar vardır." uyarısında bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise şu ana kadar Sarıgöl ve çevresinden kendilerine ulaşan bir don zararı ihbarı bulunmadığını bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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