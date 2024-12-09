Üye Girişi
Haberler
Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

 Esad da artık mülteci oldu

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor

 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında

Esad gider gitmez İsrail, 51 yıldır beklediği hamleyi yaptı
Kutlama yapan Suriyelilere 'Başlarım sizin Esad'ınıza' diye bağıran şahıs gözaltına alındı

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı

Sarıgöl'de Çekirdeksiz Sultaniye Üzümleri Hasadı Devam Ediyor

Sarıgöl'de Çekirdeksiz Sultaniye Üzümleri Hasadı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtüaltı bağlarda Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri hasat edilmeye devam ediyor. Yüzde 90'ı örtü altında korunan bağlarda, hasadın ocak ayının ilk haftasına kadar sürmesi bekleniyor. Yıllık hasat gelenekleri ve yurtdışı ihracatıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri yağmur, çamur ve soğuğa rağmen örtüaltı bağlarda üzüm kesim çalışmaları devam ediyor. Yeni yıl sofralarını süsleyecek ilk üzümlerin hasadı ilçede devam ediyor.

Temmuz ayında erkence üzümlerin kesimleri ile başlayan üzüm kesim çalışmaları ve 20 Temmuz'dan sonra başlayan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen örtüaltı üzüm bağlarında devam ediyor.

"Bağların Yüzde 90'ı örtü altında korunuyor"

Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık üzüm bağının bulunduğunu ve bağların yüzde 90'ının örtü altına alındığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Biz üzüm bağlarımızı her yıl soğuktan, doludan, iri yağmurlardan, tozdan, aşırı sıcaklardan koruma amaçlı olarak örtü altına alıyoruz. Bu sistemle ocak ayının ilk haftasına kadar bağlarda hasat devam eder. Bağlarda kullanılan beyaz kaneviçe örtüler iki ve dört yıl kullanılabiliyor. Örtülerin yardımıyla üzüm bağlarımız da adeta açık soğuk hava deposu gibi olduğundan dayanıklı olmaktadır." dedi.

Ülgen, ilçedeki Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin yüzde 85'inin yurt dışına ihraç edilmekte olduğunu geriye kalan yüzde 15'inin de kurutmalık ve sumalık olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"Sarıgöl'de her yıl son üzümü ben hasat ederim"

Sarıgöl ilçesinin Aşağıkoçaklar Mahallesindeki üzüm üreticisi Musa Topdemir, her yıl en son üzümleri kendisinin hasat ettiğini ifade ederek, "Sarıgöl'de en son üzüm hasadını örtü altındaki bağlarımızdan ben yapmaktayım. Bundan yıllar önce ocak ayının ilk haftası üzüm kesimi yaptım. İşçilerime yeniyıl yaş pasta keserek bağda ikram ettim. Birlikte yeniyıl kutladık. Yine ilçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından geçtiğimiz yıllarda en son hasat yapan kişi olarak küçük altınla ödüllendirildim. Bu yıl 60 dönüm bağımda kesimler yeni başladı. Tahminen ocak ayında biter. Yılbaşı sofralarının taze üzümleri Sarıgöl'den olacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

Olay adamdan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! 2025 OCAK ÖĞRETMEN ZAMLARI! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak? Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman 2024? Yerli Malı haftası nedir, neden kutlanır? Masterchef 9 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.