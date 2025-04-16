Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
Aort anevrizması ile aort diseksiyonu aynı değil! Prof. Uğurlucan hayat kurtaran farkları açıkladı

Aort anevrizması ile diseksiyonunu aynı değil! İşte kritik farklar

Sarıgöl'de 2025 Yılı Tütün Dikimi İçin Geri Sayım Başladı

Sarıgöl'de 2025 Yılı Tütün Dikimi İçin Geri Sayım Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı ürünü tütün dikimi için çiftçiler hazırlıklara başladı. Yağışların olumlu etkisiyle, tütün fidelerinin tarlalara dikimi 20 Nisan'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı ürünü tütün dikimi için son aşamaya gelindi.

Sarıgöl ve çevresinde yeni mahsül tütün dikimi için fidelerin toprakla buluşması için çiftçiler gün saymaya başladı. Yetişen tütün fidelerinin 20 Nisan gününden sonra tarlalara dikimin yapılacağını belirten tütün üreticileri, "Yağışlar güzel oldu. Dikim için toprağın tavı da geldi. Fideler de yetişti. Önümüzdeki hafta dikim başlayacak. Tütün dikimi makina ile yada eski yöntem elle tütün çivisi ile yapılmakta. Bu arada bir traktör makinası ile tütün fiyatı 10 bin TL. Kurşun kalem boyunda olan tütün fidesi ise 15 bin TL satılmakta. Geçen yıl baş fiyat 180 liradan oldu." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde bu yıl tütün dikimi yapacakların sayının geçtiğimiz yıllara oranla arttığı öğrenilirken, dikim için boş tarla kiralama çalışmalarının da başladığı bildirildi. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.