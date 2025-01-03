Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu

Sarıgöl'de 2024 Üzüm Hasadı 2025'te de Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılına ait üzüm hasadı, ocak ayında da devam ediyor. Üreticiler ilk günkü tazeliğiyle dalından toplanan çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini pazarlara ulaştırıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının temmuz ayında başlanan üzüm hasadı 2025 yılında da devam ediyor. Örtü altında koruma altına alınan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleri 6 aydır ilk günkü tazeliğiyle dalından toplanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılına ait üzümlerin hasadına 2025 yılının ocak ayının ilk günlerinde de devam ediliyor. İlçede 2024 yılının temmuz ayında başlayan hasat, ağustos ayında bağların örtü atına alınmasıyla devam etti. Yoğun geçen hasat döneminin ardından bazı üreticiler üzümlerini bağlarda bekletmeyi tercih ederken bazıları da hasadını tamamladı. Sarıgöl Ovasında bir yanda üzüm bağlarında 2025 sezonuna hazırlık için budama çalışmaları yapılırken, bir yandan da örtü altındaki bazı bağlarda sararıp dökülen yaprakların arasında hasat çalışmaları devam ediyor. 2024 sezonu üzümlerinin ocak ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Adeta açık soğuk hava deposunu andıran örtü altında üzüm bağlarında dalından kesilen üzümler yurdun dört bir köşesine gönderiliyor.

İlçedeki üzüm üreticisi Musa Topdemir'in bağından toplanan üzümler tüccarlarca alınarak haftanın 2-3 günü yakın illere gönderilerek pazarlardaki yerini alıyor. Yakın mesafedeki il ve ilçelere de kendi imkanlarıyla üzümünü götürerek satışını yapan Topdemir, "2025 yılının ocak ayını yaşıyoruz. Mahsullerimiz hala dalında, en taze şeklinde organik üzümlerimiz kesime hazır bekliyor. Yakın pazarlara, İzmir, Uşak, Antalya pazarlarına pazarlamaktayız. Bu mahsuller 2024 yılına ait ama satışımız ve pazarlamamız 2025 yılında oluyor. Bu ayın sonuna kadar da taze üzümleri vatandaşlarımıza organik olarak dalından yedirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda başta çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere 9 tür üzüm yetiştirilirken, ürünün büyük bir bölümü yurt dışı ve yurt içi pazarlara yaş olarak ulaştırılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali sosyal medyayı salladı
img

Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
img

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası gündem olan görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali gündemde
Düşmanıyla karşılaşan Sema Aydemir'in hali gündemde
Bakan Şimşek: Aralık enflasyonu son 19 ayın en düşüğü
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilişkin ilk yorum

Son Dakika Haberleri

ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu? AVUKAT MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek avukat maaşları ne kadar oldu? Avukat güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek öğretim görevlisi maaşları ne kadar oldu? Öğretim görevlisi zamlı maaşı kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.