Sarıgöl'de 2024 Üzüm Hasadı 2025'te de Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının temmuz ayında başlanan üzüm hasadı 2025 yılında da devam ediyor. Örtü altında koruma altına alınan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleri 6 aydır ilk günkü tazeliğiyle dalından toplanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılına ait üzümlerin hasadına 2025 yılının ocak ayının ilk günlerinde de devam ediliyor. İlçede 2024 yılının temmuz ayında başlayan hasat, ağustos ayında bağların örtü atına alınmasıyla devam etti. Yoğun geçen hasat döneminin ardından bazı üreticiler üzümlerini bağlarda bekletmeyi tercih ederken bazıları da hasadını tamamladı. Sarıgöl Ovasında bir yanda üzüm bağlarında 2025 sezonuna hazırlık için budama çalışmaları yapılırken, bir yandan da örtü altındaki bazı bağlarda sararıp dökülen yaprakların arasında hasat çalışmaları devam ediyor. 2024 sezonu üzümlerinin ocak ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Adeta açık soğuk hava deposunu andıran örtü altında üzüm bağlarında dalından kesilen üzümler yurdun dört bir köşesine gönderiliyor.

İlçedeki üzüm üreticisi Musa Topdemir'in bağından toplanan üzümler tüccarlarca alınarak haftanın 2-3 günü yakın illere gönderilerek pazarlardaki yerini alıyor. Yakın mesafedeki il ve ilçelere de kendi imkanlarıyla üzümünü götürerek satışını yapan Topdemir, "2025 yılının ocak ayını yaşıyoruz. Mahsullerimiz hala dalında, en taze şeklinde organik üzümlerimiz kesime hazır bekliyor. Yakın pazarlara, İzmir, Uşak, Antalya pazarlarına pazarlamaktayız. Bu mahsuller 2024 yılına ait ama satışımız ve pazarlamamız 2025 yılında oluyor. Bu ayın sonuna kadar da taze üzümleri vatandaşlarımıza organik olarak dalından yedirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda başta çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere 9 tür üzüm yetiştirilirken, ürünün büyük bir bölümü yurt dışı ve yurt içi pazarlara yaş olarak ulaştırılıyor. - MANİSA