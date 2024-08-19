Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ve Ege Bölgesi'nin en büyük canlı hayvan pazarı olan Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı, çevre ilçelerde görülen mavi dil hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Uğur Tosun, canlı hayvan pazarının mavi dil hastalığına karşı önlem amaçlı kapatıldığını ifade ederek, "İlçemize yakın olan bir ilçemizde büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı olarak canlı hayvan pazarı kapatıldı" dedi. - MANİSA