Sarıçay Barajı'nda Gövde Dolgusu Tamamlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı'ndaki gövde dolgusunun 290 bin metreküpünün tamamlandığı açıklandı. Barajın tamamlandığında yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceği belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı'ndaki gövde dolgusunun 290 bin metreküpünün tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada Aydın'ın kendilerine sunulan su imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini belirtti.

Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı hakkında bilgi veren Balta, barajın, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olduğunu, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacağı kaydetti.

Sarıçay Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Balta, "1 milyon 618 bin metreküp yapılması planlanan gövde dolgusunun 290 bin metreküpü tamamlanmıştır. Sarıçay Barajı projesinde tüm çalışmaların tamamlanması neticesinde Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edecektir." ifadelerini kullandı.