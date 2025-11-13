Saraybosna'da Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkileri Sempozyumu Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar" konulu sempozyum düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Bosna Hersek Uluslararası Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen programa, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşları da destek verdi.

Saraybosna'daki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Ahmet İncekara, 30 yıldır bu tarz toplantıları 35'ten fazla ülkede yaptıklarını belirterek, kuruluş olarak ekonomi diplomasisi yürüttüklerini söyledi.

Bosna Hersek'te ise ilk toplantıyı 9 yıl önce yaptıklarını anımsatan İncekara, "O zaman ilişkiler nasıldı, şimdi nasıl onu değerlendireceğiz. Daha iyi neler yapabiliriz, bunu konuşmaya geldik." dedi.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Ahmed Egrlic de Türkiye ile oldukça iyi ekonomik ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, "Dış ticaret hacmimiz neredeyse 1 milyar avroya ulaştı. Ancak bunu daha da artırma potansiyelimiz var." diye konuştu.

Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ise Bosna Hersek'teki Türk yatırımlarına önem verdiklerine işaret ederek, dünyada ekonomik anlamda bazı krizlerin yaşandığını ve bunların ticaret odalarının işbirliğinde çözülebileceğine inandığını anlattı.

Bosna Hersek Yabancı Yatırım Tanıtım Ajansı Başkanı Marko Kubatlija da Türk şirketlerinin Bosna Hersek'teki potansiyeli tanıdığını dile getirerek, ikili ticari anlaşmalar konusunda da önemli gelişmeler olduğunu vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Hasan Topaloğlu ise Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin ekonomik ilişkilerden çok daha öte olduğunu söyleyerek, "Biz iki ülke bir yüreğiz. Birlikte üzülüyor, birlikte seviniyoruz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic de iki ülkenin kardeş ülke olduğunu belirterek, sempozyum kapsamında Türkiye'den gelen davetlilere teşekkür etti.