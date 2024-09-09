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Şaraplık Üzüm Fiyatlarındaki Düşüş Üreticileri Kurutmalık Üzüme Yönlendiriyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şaraplık üzüm alım fiyatlarının düşmesi nedeniyle üreticiler, üzümlerini kurutma için sermeye başladı. Üzüm üreticileri, düşük fiyatlar ve alım merkezlerinin kapalı olması nedeniyle boş tarlalarda üzümlerini kurutarak değerlendirmeye karar verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde şaraplık (sumalık) üzüm alım fiyatlarındaki tutarsızlık üzüm üreticilerini kurutmalık üzüme yönlendirdi.

Şaraplık üzüm fiyatlarının 29 liradan 15 liraya düşmesi nedeniyle üreticiler boş alanlara üzümlerini kurutma için sermeye başladı.

Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde üzüm üreticileri şaraplık üzüm alımlarında bazen kamyonların gelmemesi bazende alım merkezlerinin kapalı olması nedeniyle traktör kasalarındaki şaraplık üzümlerini boş buldukları tarlalarda kurutmalık olarak değerlendirmeye başladı.

Üzüm üreticileri "14-15 liraya şaraplık üzüm alınıyor. Birde kamyon bekleniyor. Üzümlerin suyu römorklardan sızmaya başlıyor. Havalar sıcakken boş tarlalarda üzümlerimizi sermeye başladık. Kuru üzümde iyi para edecek. Zaten 7 numara üzümün kilosu 100 lira. Biz de kurutma tercih ettik." dedi.

Öte yandan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi ve Ziraat Odası tarafından devamlı olarak 'Açığa üzüm dökmeyin, kurutun' uyarıları yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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