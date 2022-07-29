Şaphane'de sebzelerde hastalık ve zararlı kontrolleri - Haberler

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Şaphane'de sebzelerde hastalık ve zararlı kontrolleri

Şaphane'de sebzelerde hastalık ve zararlı kontrolleri

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede üretimi yapılan sebzelerde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

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Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede üretimi yapılan sebzelerde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede kapalı örtü altı ve açık alanlarda üretimi yapılan sebzelerde hastalık, zararlı kontrolleri ile fenelojik gözlem( bitkilerin gelişme safhalarının zamanı ve süresinin incelenmesi) çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Şaphane Ekonomi Haberler

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