Şaphane'de Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları - Haberler

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Şaphane'de Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Şaphane'de Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmalarının başlama zamanının tespitine yönelik olarak feromon tuzakları yerleştirilme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmalarının başlama zamanının tespitine yönelik olarak feromon tuzakları yerleştirilme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçenin en önemli gelir kaynağı olan kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) zararlısı ile mücadele çalışmalarının başlama zamanının tespitine yönelik olarak feromon tuzakları yerleştirilmeye devam edildiği, sahada bulunan tuzakların ise günlük olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Şaphane, Tarım, Kiraz, Ekonomi, Haberler

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