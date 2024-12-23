Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama
Günlerdir yazılıp çizilen iddiaya Rusya noktayı koydu

Sapanca'daki Bungalov Evler Yüzde 80 Doluluk Oranına Ulaştı

Sapanca'daki Bungalov Evler Yüzde 80 Doluluk Oranına Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca, büyükşehirlere yakınlığı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir tatil beldesi olarak, bungalov evlerinde doluluk oranının yüzde 80'i aştığını açıkladı. Konaklama ücretleri 15 ila 40 bin lira arasında değişiyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalov evler yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

Sapanca, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçedeki bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. ilçedeki 4 bin 500'e yakın işletmelerde doluluk oranının yüzde 80'i aştığını belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, iki gecelik konaklama ücretinin 15 ila 40 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

"Talep oldukça yüksek"

Minimum iki gece konaklama imkanı olduğunu belirten Alaçam, "Sapanca'da bulunan bungalov ve villa tarzı evlere talep oldukça yüksek. Şu anda ilçe genelinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'e ulaştı. Bölgemizde villa ve bungalov evlerimizde 2 kişiden, 12 kişiye kadar kalabileceğiniz imkanlar mevcut ve bu çerçevede de fiyat değişiklikleri olabiliyor. Minimum iki gecelik konaklama imkanları bulunuyor. İki gecelik fiyatlarımız 15 bin liradan başlıyor ve 40 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Günlerdir yazılıp çizilen iddiaya Rusya noktayı koydu
img

Bikini paylaşımına tepki yağıyor
img

Saraya kamera hatta ışık kurdurup buhar olmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldıza yol verdi
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 23 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.