SAP, Sapphire 2023'te iş dünyası için yapay zeka vizyonunu açıkladı

Kurumsal uygulamalar pazarının etkin isimlerinden SAP, Orlando'da düzenlenen SAP Sapphire etkinliğinde iş dünyası için yapay zeka vizyonunu, yeniliklerini ve iş birliklerini tanıttı.

SAP, SAP Sapphire etkinliğinde müşterilerin belirsiz bir geleceği güvenle ele almalarını sağlayan yeniliklerini ve iş birliklerini tanıtıp, müşterilerin iş süreçleri açısından kritik sorunları çözebilmelerini sağlamak için portföyüne güçlü yapay zeka yetkinliklerini yerleştireceğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, müşteri etkileşimini kişiselleştiren, tedariki daha verimli hale getiren ve kuruluşların tüm iş gücü genelinde kritik yetenekleri bulma ve geliştirme yeteneklerini genişleten yenilikler de dahil olmak üzere SAP Business AI'da bir dizi iyileştirme yer aldı.

Etkinlikte konuşan SAP CEO'su Christian Klein, "Piyasadaki aksaklıkların, değişen mevzuat ortamlarının ve kritik beceriler konusundaki eksikliklerin damgasını vurduğu bir dünyada, müşterilerimiz en acil sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda SAP'yi tercih ediyor. SAP Sapphire'da duyurduğumuz yenilikler, müşterilerimizin hem bugün hem de gelecekte başarılı olmasını sağlamak için onlarca yıllık endüstri ve süreç uzmanlığıyla tasarlanmış, sorumlu bir şekilde geliştirilmiş, kurumsal teknoloji mirasımızdan yararlanıyor" dedi.

YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASININ HİZMETİNDE

Müşterilere fayda sağlamak için zengin ekosisteminin gücünden de yararlanan SAP, Microsoft ile uzun dönemli iş birliklerindeki yeni adımı duyurdu. İki şirket, doğal dili analiz eden ve üreten güçlü dil modellerine erişmek için, SAP SuccessFactors çözümlerini Viva Learning ve Microsoft 365'teki Copilot ve Azure OpenAI ile entegre etme konusunda işbirliği yapacak. Entegrasyonlar, kuruluşların çalışanlarını çekme, elde tutma ve beceri kazandırma yöntemlerini geliştirmek için tasarlanmış yeni deneyimler sağlayacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNEMLİ BİR ADIM

Elli yıl önce SAP, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ile finansal muhasebede devrim yarattı. Bugün SAP, kaynakların tanımını karbonu içerecek şekilde genişleterek ERP'deki 'R'yi (Resource = Kaynak) yeniden keşfediyor.

Hızla değişen mevzuat gereklilikleri ve paydaşların sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermeye yönelik artan baskısının ortasında, kuruluşların mali verileri kadar denetlenebilir, şeffaf ve güvenilir bir emisyon muhasebesi sistemine ihtiyacı var. Şirketleri karbon tahminlerinden gerçek verilere taşıyan SAP'nin yeni Green Ledger (yeşil soğuk cüzdan) çözümüyle şirketler, yeşil çizgilerini de kar ve zarar hesabında olduğu gibi netlik, doğruluk ve güvenle yönetebiliyor.

SAP SUSTAİNABİLİTY DATA EXCHANGE'İ TANITTI

SAP, tüm kurumsal, değer zinciri ve ürün düzeyinde emisyonları hesaplamak ve yönetmek için tek bir çözüm olan SAP Sustainability Footprint Management'a yönelik bir güncelleme duyurdu. SAP ayrıca, kuruluşların tedarik zincirlerini karbondan daha hızlı arındırabilmeleri için iş ortakları ve tedarikçilerle standartlaştırılmış sürdürülebilirlik verilerini güvenli bir şekilde paylaşmalarınsa yönelik yeni bir çözüm olan SAP Sustainability Data Exchange'i tanıttı. SAP'nin Green Ledger çözümü, RISE with SAP ve GROW with SAP kapsamında da yer alacak.

PORTFÖY, PLATFORM VE EKOSİSTEMDEKİ YENİLİKLER MÜŞTERİLERİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR

SAP, portföyünde bir dizi başka yenilikler de olduğunu duyurdu. Örneğin yılda yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık ticaretin gerçekleştiği kapsamlı bir B2B işbirliği platformu olan SAP Business Network'ün başarısından yararlanarak, SAP Business Network for Industry'yi açıkladı. Bu platform, tüketici ürünleri, yüksek teknoloji, endüstriyel üretim ve yaşam bilimleri genelindeki müşterilerin tedarik zinciri direncini hızla artırabilmesini sağlamak için ağ bağlantılı tedarik zincirlerinin faydalarını, SAP'nin benzersiz sektör uzmanlığıyla birleştiriyor.

SAP Business Technology Platform'da başlatılan yenilikler, iş süreci optimizasyonunu önemli ölçüde hızlandırıyor ve ölçeklenebilir kurumsal otomasyonu da beraberinde getiriyor. SAP Signavio'daki gelişmeler, müşterilerin kritik süreç içgörülerini günler değil saatler içinde elde etmesi anlamına geliyor. SAP Integration Suite güncellemeleri şirket içinde ve bulutta SAP ve SAP dışı sistemler genelinde bütünsel süreçleri bir araya getiriyor. SAP'nin az kod gerektiren çözümü SAP Build'deki yeni olay entegrasyon yetenekleri, iş uzmanlarına tüm iş süreçlerinde otomasyonları tetikleme gücü veriyor.

SAP UZMANLARINA YÖNELİK ARTAN TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN YENİ PROGRAMLAR DUYURDU

Müşteriler giderek daha fazla bölünmüş veri ortamlarıyla karşı karşıya kaldıkça, SAP de Google Cloud ile derin, eyleme geçirilebilir iş içgörüleri oluşturma becerilerini artıran açık verilere yönelik taahhüdünü geliştirdi. Bu kapsamlı açık veri çözümüyle, müşterilerin Google'ın veri bulutu ile birlikte SAP Datasphere çözümünü kullanarak işletme genelindeki verileri kapsayan uçtan uca bir veri bulutu oluşturması mümkün oluyor.

Teknolojik inovasyonun artan hızıyla birlikte geliştiricilere olan ihtiyaç artmaya devam ettiğinden, SAP 2025 yılına kadar dünya çapında iki milyon kişiye beceri kazandırma taahhüdünü iki katına çıkardı. Müşterilerin bulutta devam eden iş dönüşümünü desteklemeye devam etmek için, ekosistem genelinde SAP uzmanlarına yönelik artan talebi karşılamak için yeni programlar duyurdu.