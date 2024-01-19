SAP, EMEA Bölgesi'nin Başkanlığına Türk kökenli Emmanuel Raptopoulos'u atadı

Merkezi Almanya'da bulunan yazılım şirketi SAP bünyesinde 25 yıldır farklı pozisyonlarda çalışan Emmanuel Raptopoulos, yeni oluşturulan ve Türkiye'yi de kapsayan EMEA Bölgesi'nin başkanlığına getirildi.

SAP, Emmanuel (Manos) Raptopoulos'u yeni oluşturulan EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi'nin Başkanı olarak atadı. Yeni bölge; Benelüks ülkeleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İrlanda, İskandinav ülkeleri, İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra, Ortadoğu ve Afrika'nın tamamını kapsıyor.

Bu atamayla Manos Raptopoulos, SAP'nin bölgedeki 53 ofisinde görev yapan 14 bin çalışandan ve 90 ülkedeki müşterilere hizmet verilmesinden sorumlu olacak.

1998 yılında SAP'ye katılan, Avrupa ve Ortadoğu'da Yönetim, Satış, Operasyon ve Danışmanlık alanlarında çeşitli liderlik rollerinde bulunan Manos Raptopoulos, bu atamadan önce bu yıl genişleyen EMEA Bölgesi kapsamındaki Güney EMEA Bölgesi'nin Başkanı olarak çalışıyordu.

"ORGANİZASYONLARI GELECEĞE HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN SAP'YE GÜVENİYORLAR"

SAP'nin Müşteri Başarısından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Scott Russell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Manos Raptopoulos, 25 yılı aşkın süredir SAP'de müşteri odaklı işleri başarıyla büyütüyor. Onun liderliğine güveniyor, SAP için stratejik açıdan önemli bir bölgede müşterilerimizin büyümesini ve inovasyonu desteklemeye devam edeceğini biliyorum" dedi.

Manos Raptopoulos'un, empatik ve ilham verici bir lider, müşteri ve iş ortaklarının sadık bir savunucusu olduğunu belirten Russell, "Manos Raptopoulos, yetkin ekibimizle birlikte EMEA Bölgemizi yeni zirvelere taşıyacağı için heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

Manos Raptopoulos ise şunları söyledi:

"Müşterilerimizin beklentileri yüksek. En kritik iş süreçlerini yönetmek, dijital dönüşümü gerçekleştirmek, sürdürülebilirliği artırmak ve organizasyonlarını geleceğe hazır hale getirmek için SAP'ye güveniyorlar. EMEA bölgesinde bizi, hızlandırılmış bulut ve yapay zeka inovasyonundan güç alan; kurumsal amacımız, çalışanlarımız ve iş ortaklıklarımızla desteklenen bir dönem bekliyor. Çeşitlilik açısından zengin ve yetenekli profesyonellerden oluşan bir ekibe liderlik etmekten onur duyuyorum. Birlikte bu bölgede, hatta ötesinde önemli bir etki yaratabiliriz."