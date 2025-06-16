Santos Limited, XRG Konsorsiyumundan Teklif Aldı

Avustralyalı petrol ve gaz şirketi Santos Limited, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketinin (ADNOC) iştiraki XRG liderliğindeki konsorsiyumdan, şirketin tamamının satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "XRG Consortium" olarak adlandırılan ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Carlyle şirketini içeren grup, Santos hissesi başına 5,76 dolar (yaklaşık 8,89 Avustralya doları) teklif sundu.

Teklifin kabulü, durum tespiti süreci ve bağlayıcı anlaşma imzalanması dahil çeşitli düzenleyici onaylara bağlı olacak.

XRG Consortium, Santos'a hisse başına 21 Mart'ta 5,04 dolar ve 28 Mart'ta 5,42 dolar teklifinde bulunmuştu.