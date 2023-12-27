Manisa'da Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa'nın sanayi ve teknoloji alanında daha ileriye gitmesi, kamu ve sanayi iş birliğinde paydaşlar arasındaki politika ve stratejileri belirlemek amacıyla düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Erhan Günay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve temsilcileri, Manisa'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Vali Enver Ünlü toplantının başında Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlere rahmet dileyerek, "Bu ülkede, 'Canımızdan geçeriz bir avuç topraktan vazgeçmeyiz' diyen asil ruhlu kahramanlarımız var. Türk Milleti her daim birlik ve beraberlik içinde. Bu topraklar vatan kabul ettiğimiz topraklar. Bizler de ülkenin geleceği açısından çalışacağız, üreteceğiz. Sanayi, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, vatanımızın daima aydınlık yarınlarına katkıda bulunacağız." dedi.

Üretimde kadınların önemine değinerek kadın kooperatiflerine destek verilmesi gerektiğini ifade eden Vali Enver Ünlü, "Ürettiğimiz ürünleri dünyanın her yerine ihraç edebilmeliyiz. Bu sebeple kadınlarımızın girişimcilikteki potansiyelini göz ardı etmemeliyiz. Onların özverisi, bilgisi ve becerisi, ürettiğimiz ürünlerin dünya pazarlarında da değer görmesini sağlayacaktır. Kadın kooperatiflerimizin desteklenmesi, sadece ekonomik bir kazanç değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir dönüşümü de beraberinde getirecektir." şeklinde konuştu.

Vali Enver Ünlü, sanayi ve teknoloji alanında mesleki eğitimin önemine de değindi. Mesleki eğitimin gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Vali Ünlü şunları söyledi: "Geleneksel eğitim modellerinin yanı sıra, mesleki ve teknik eğitimle gençlerimize pratik beceriler kazandırarak, onların iş hayatına daha donanımlı bir şekilde atılmalarını sağlamalıyız. Mesleki eğitimin, sadece belirli bir alanda yetkinlik kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerimizin kendi işlerini kurma potansiyelini de ortaya çıkarabileceğini unutmamalıyız."

Önceki yıllarda Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamak amacıyla Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi (MESİP) kapsamında yapılan çalışmaların başarılı olduğunu kaydeden Vali Ünlü, proje kapsamında meslek liselerinin ve sanayi sektörünün iş birliğinin arttığını, projenin sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü taleplerinin karşılanmasına katkı sağlandığını söyledi.

MESİP projesinin ikincisinin de hazırlanacağını, bu konuda ailelerle de görüşüleceğini ifade eden Vali Ünlü, "MESİP projesi, ilimizin ekonomik kalkınması, istihdamın artırılması ve yerel değerlerin korunması adına önemli bir adımdı. Bu projenin başarısını görmek hem ilimiz hem de ülkemiz için gurur verici. Projenin ikincisini de hazırlayarak bir önceki projenin başarısını daha da ileriye taşımayı eksiklikleri gidererek yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Manisa'da üretilen ürünler için coğrafi işaret alınmasının önemine değinen Vali Ünlü, bu işaretlerin hem tüketicilere güvence sağladığını hem de o bölge için ekonomik bir değer oluşturduğunu belirtti.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek alınan kararların değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA