Sanofi'nin PharmUp Programı Girişimleri VivaTech 2025'te Boy Gösterdi

Sanofi'nin yürüttüğü PharmUp Girişimcilik Programı'nın 6. dönem girişimleri, Paris'te düzenlenen uluslararası startup ve teknoloji fuarı VivaTech 2025'e katıldı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana devam eden PharmUp programı kapsamında desteklenen girişimciler, 6. dönem Demo Day'in tamamlanmasının ardından VivaTech 2025'te uluslararası yatırımcılar, teknoloji profesyonelleri ve kurumlarla bir araya geldi.

Hızlandırma ve eğitim destekleri sunan programla her yıl girişimci mezunlar VivaTech'e katılma olanağına sahip oluyor.

Bu yıl fuara katılan girişimler arasında, bütüncül sağlık hizmetlerini dijital olarak sunan Hidoctor, AI destekli ebeveynlik platformuyla kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayan Cubtale, küçük ölçekli sağlık işletmeleri için hasta edinimi ve klinik yönetimini dijitalleştiren Medibulut ile nörodejeneratif hastalıklarda ve bilişsel bozuklarda erken tanı ve kişiselleştirilmiş beyin sağlığı önerileri sunan Beynex yer aldı.

VivaTech'e yeni mezunların yanı sıra Sanofi'nin PharmUp projesinin tematik programlarından biri olarak ilk kez 2023'te başlatılan Care4Rare programının mezunları da davet edildi.

Nadir hastalıklarla mücadelede kişisel sterilizasyon çözümü sunan Inorare, mobil yapay zeka destekli ultrason teknolojisiyle erken kanser teşhisi sağlayan Pons ve doktorların yüklediği anonim hasta profillerini inceleyen, bugüne kadar yayınlanmış vaka çalışmalarıyla eşleşme sunan, doktorun teşhis ve tedavisini bilimsel kanıtlarla desteklemesini sağlayan yapay zeka tabanlı karar destek mekanizması RareSum, etkinliğe katılan Care4Rare mezunları arasında yer aldı.

Sanofi, Care4Rare programı ile Sağlık Bakanlığının "Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na uygun birçok dijital çözüm ve paydaşlarla işbirliği fırsatları oluşturmayı, lizozomal depo hastalıkları başta olmak üzere nadir hastalıklar alanındaki hastaların tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki öncelikli sorunlarına girişimci gözüyle çözümler bulmayı hedefliyor.

PharmUp Girişimcilik Programı'na 2019'dan bu yana 300 girişim başvuru yaptı. Tedavi çözümlerinde çığır açan girişimlerin 27'si programdan mezun oldu, bu mezunlardan yüzde 87'si ise ürünlerini ticarileştirdi veya pazara sundu.