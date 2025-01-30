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Sanofi'nin PharmUp Programı Başvuruları Başladı

Sanofi'nin PharmUp Programı Başvuruları Başladı
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Sanofi ve Endeavor iş birliğiyle hayata geçirilen Girişimcilik Programı PharmUp'ın 6. dönem başvuruları başladı. 25 Şubat'a kadar kabul edilecek başvurular, sağlık sektöründe dijital çözümler üreten girişimleri destekleyecek.

Sanofi'nin sağlık sektöründe katma değer oluşturcak yenilikçi fikirlerin gelişimine destek olmak için Endeavor ile birlikte hayata geçirdiği Girişimcilik Programı PharmUp'ın 6'ncı dönem başvuruları başladı.

Türkiye'nin girişimcilik alanındaki köklü kurumlarından Endeavor iş birliğinde gerçekleşecek 6'ncı dönem takvimine göre, başvurular 25 Şubat tarihine kadar sanofi.com.tr/tr/pharmup üzerinden yapılabilecek. Yeni dönemin kategorileri Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, sağlık sektöründe hastaların hayatını iyileştirme adına dijital çözümler üreten fikirlerin hayat bulduğu program PharmUp'ta seçilecek girişimler, mentorluk desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemine başlayacak. Bu süreçte ürünlerini olgunlaştıran start-up'lar, sonrasında gerçekleştirilecek Demo Day ile sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulacak ve şirket ile iş birliği fırsatı sunulacak. Bunlara ek olarak, programa katılacak girişimciler arasından belirlenecek kişiler, Paris'te gerçekleşen Viva Technology Fuarı'na şirket sponsorluğunda katılma imkanı bulacak.

Programda 2019'dan beri 27 girişimciye destek verildi

İlki 2019 yılında gerçekleşen programa, bugüne kadar toplamda 300'e yakın girişimci başvuru yaptı. Bu başvuruların içinden seçilen 27 girişim PharmUp'a dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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